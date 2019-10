Prefeitura aciona Plano de Contingência após forte chuva

A Prefeitura de Ubá acionou na tarde deste sábado (26) um Plano de Contingência - planejamento de medidas a serem adotados para ajudar a controlar uma situação de emergência - após uma forte chuva no município na noite desta sexta-feira (25).

Diversos pontos da cidade sofreram estragos como destelhamentos, desabamento de telhados, queda de árvores, queda de postes e de estruturas como placas. Os acidentes causaram obstruções na rede de fornecimento de energia elétrica.

Em nota, o Executivo informou que as autoridades da Prefeitura se reuniram em um Sistema de Comando de Operações, na sede do Corpo de Bombeiros, para levantar os estragos e articular as providências a serem tomadas.

Segundo dados da Defesa Civil, a chuva durou cerca de duas horas, tendo início por volta das 19h30, totalizando cerca de 48 milímetros. As rajadas de ventos atingiram intensidade superior a 100 km/h.

Conforme o Coordenador Municipal de Defesa Civil, Gilger Menezes, a gravidade do ocorrido se deve à junção de fenômenos associados como tempestade de raio, granizo, com chuva intensa, e vendaval.

Pontos de alagamento foram registrados nos bairros Waldemar de Castro e Avenida Juscelino Kubitschek. Até o momento, não há ocorrência de desalojados e desabrigados.

A Prefeitura de Ubá ainda comunicou que irá repassar para a população e imprensa, através das redes sociais, as informações oficiais acerca da situação do município e atuação frente ao evento.

Em caso de solicitações e emergências, as autoridades devem ser acionadas pelo telefone: 193 Solicita-se a população que aja com cautela, evitando subir em telhados, e ter qualquer contato com a rede elétrica Evitar passar sob árvores devido ao risco de queda de galhos Ficar atento ao trânsito, pois alguns semáforos ainda passam por manutenção após a queda de energia e os estragos.

Falta de luz

Também durante a chuva, os moradores reclamaram da falta de energia elétrica. Em nota, a empresa responsável na cidade, Energisa, informou que está trabalhando ininterruptamente em contingência para recuperar o sistema elétrico e restabelecer o fornecimento.

De acordo com a Energisa, o fornecimento de energia já retornou para mais de 95% dos clientes atingidos. No entanto, em alguns locais, o trabalho de recomposição da rede demanda maior tempo em função da complexidade do serviço.

A Energisa reforçou que caso o cliente se depare com fios soltos, não se aproxime e entre em contato com imediatamente, pelo Call Center 0800 032 0196, pelo aplicativo Energisa On ou pelas redes sociais.

Chuvas na região

Um homem de 50 anos morreu após cair em uma córrego durante uma forte chuva que atingiu Viçosa nesta sexta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi levado pela correnteza após o barraco da varanda da residência dele ceder. O corpo foi achado na manhã deste sábado (26) às margens do córrego na Rua Elvira Santana.

Conforme a corporação, houve várias chamadas em decorrência de quedas de árvores e obstruções na rede de fornecimento de energia elétrica. Na Universidade Federal de Viçosa (UFV), árvores caíram dentro do campus e interromperam a energia elétrica no local.

Com informações de G1