Semifinais do Regional terminam com empates e definição fica para os próximos domingos

Visconde do Rio Branco e Tocantins receberam as duas primeiras semifinais do Campeonato Regional da Liga Atlética Ubaense. Com torcidas inflamadas e gols nos últimos momentos, ambos os jogos terminaram com empates, que aumentam o drama da definição para Ubá nos próximos dois domingos.

O primeiro jogo do dia aconteceu no mítico Estádio João Lopes Quatorze Voltas, em Tocantins, às 10h30. O Itararé recebeu o Industrial com casa cheia e muito público também da torcida Carijó. O jogo foi movimentado e polêmico, com o time da casa abrindo 1 a 0 com o artilheiro Chrispim, de pênalti. O empate do Industrial saiu praticamente no último minuto de jogo, em jogada em que os tocantinenses reclamam de a bola ter saído antes da assistência para o gol. Reclamações a parte, resultado final: Itararé 1x1 Industrial.

Às 15h30 em outro tradicional campo da nossa região, o Nacional recebeu o Bonsucesso, no Joseph Lambert, em Visconde do Rio Branco. Também com ótimo público, o jogo desta vez foi mais movimentado. O time da casa abriu 1 a 0 em bela cobrança de falta de Leomir. Bonsucesso empatou com o centro avante Gueguel. O NAC retomou a ponta com o queridinho da torcida Alfinete, em golaço onde o atacante driblou o zagueiro como quis. O empate aconteceu no final da partida com o experiente Gladstone, definindo o placar de cabeça, 2x2.

Os jogos de volta acontecem em finais de semana diferentes, haja visto que ambos serão realizados em Ubá e em horários semelhantes. Neste domingo, 03/11, Industrial recebe o Itararé no Francisco Parma às 15h30. Na outra semana, 10/11, é a vez do Estádio Silvio Braga ter a volta de Bonsucesso e Nacional, às 15h15.