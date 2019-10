Acidente com vítima fatal é registrado na zona rural de Tocantins

Um motociclista, de 20 anos, morreu na noite desta segunda-feira (28), após se envolver em um acidente na Estrada Santa Isabel, zona rural de Tocantins.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor do veículo de passeio informou que trafegava pela via quando se deparou com três motocicletas, que seguiam em sentido oposto. Em determinado trecho, o carro colidiu frontalmente com uma delas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, sendo constatado pelo médico que a vítima não apresentava mais sinais vitais.

A perícia técnica foi acionada e o corpo encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) após trabalhos de praxe.

(FONTE: G1 Zona da Mata).