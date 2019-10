Festival de cinema Intersessões é lançado e será realizado em dezembro

No sábado, dia 26 de outubro, foi realizado o lançamento do festival de cinema itinerante Intersessões, no Fórum Cultural de Ubá.

O evento contou com a exibição dos curtas-metragens “Um Certo Maralonso”, de Samuel Fortunato e “A Partida do Menino Neimar”, de Rafael Bianchi, ambos ubaenses.

Além das exibições, o lançamento contou também para reforçar o convite e dar mais informações a respeito do festival, que acontecerá de fato nos dias 12, 13 e 14 de dezembro no próprio Fórum Cultural.

Confira mais imagens do lançamento: