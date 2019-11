Primeiro single da ubaense Anna Mel é lançado com participação de Padre Fábio de Melo

Com apenas 13 anos, Anna Mel é uma das grandes apostas da música teen e pop brasileira. Na última sexta-feira (25/10), a ubaense lançou a primeira faixa de seu EP. A canção “Sonho de Menino” é uma composição de Paulinho Pedra Azul, gravada por Anna Mel com a participação especial do Padre Fábio de Melo. O single e o clipe já estão disponíveis nas plataformas e redes digitais.

A cantora começou sua carreira aos 7 anos, por influência do irmão mais velho que é músico. Suas inspirações musicais são diversas e vão de Tiê a Andra Day, Marisa Monte a Banda Melin, de Anavitoria a Elis Regina. Apesar da idade, seu repertório não é dedicado ao público infantil.

“Sonho de Menino” é uma das seis faixas do primeiro trabalho de Anna Mel, que já tem contrato assinado com Universal Music. Esse primeiro single ganhou um clipe com o Padre Fabio de Melo, gravado no fim do ano passado. A direção musical e a produção são de Max Viana.

Já está programado o lançamento de outras três músicas do primeiro EP de Anna Mel. Em novembro será lançada “Nada é igual”, composição do ubaense João Paulo Almada. Em janeiro será a vez da terceira faixa que está rodeada de surpresas. O que se adianta é que a canção foi composta pelos irmãos da banda Melim e que terá a participação de uma das cantoras de maior sucesso da música nacional. As outras duas canções do EP ainda terão o lançamento programado, sendo que uma delas é assinada pela carioca Lanna Rodrigues, feita especialmente para a cantora ubaense.

Confira o vídeo oficial de lançamento do single: