Feriado de finados tem previsão de pancadas de chuva na Zona da Mata e Vertentes

As pancadas de chuva continuam nas cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes nesta sexta-feira (1º) e no sábado (2), onde é comemorado o Dia de Finados. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Inmet, o céu fica parcialmente nublado a nublado e as temperaturas seguem em elevação até domingo (3), podendo atingir 36ºC em algumas cidades da Zona da Mata. O calor é derivado de uma massa de ar quente que está agindo no estado desde o início da semana e, com a alta umidade do ar, ocorrem as chuvas.

O Instituto explicou que a previsão de sexta e sábado é de chuvas moderadas com trovadas no fim da tarde. Já no domingo, a possibilidade de chuvas diminui e pode ocorrer apenas em pontos isolados.

(FONE: G1 Zona da Mata)