Industrial goleia e é o primeiro finalista do Campeonato Regional 2019

Acaba a primeira semifinal do Campeonato Regional da Liga Atlética Ubaense, com o primeiro finalista da competição definido com uma surpreendente goleada do Industrial por 5 a 0 sobre o Itararé, neste domingo, 03 de novembro, no Estádio Francisco Parma.

O jogo, realizado às 15h30 sob forte sol, teve lotação máxima no bairro Industrial, com grande número também de tocantinenses na cidade, todos sob a expectativa da decisão do confronto, que terminou empatado por 1 a 1 em Tocantins. O futebol parelho da ida, porém, não aconteceu.

O Galo, invicto até aqui, massacrou o maior campeão da competição e goleou impiedosamente por 5 a 0. Destaque para o estreante camisa 11 Cassiano, autor de três gols, além de demonstrar muita velocidade, boa condução de bola e habilidade. Fecharam o placar o meia Joel e o camisa 10 Alexsandro, colegas de Goytacáz.

O Industrial agora espera o segundo finalista, que sai do confronto entre Bonsucesso e Nacional, neste domingo (10/11) às 15h15 no Estádio Sílvio Braga, em Ubá. O Jogo de ida terminou empatado por 2 a 2, qualquer vitorioso passa e qualquer empate leva o jogo para os pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Estádio: Francisco Parma, Ubá.

Industrial: Douglas; Rossales, Anderson, Alan Miguel e Gilberto; Eberson, Joel e João Willian; Alexsandro, Cassiano e Douglas Tardin.

Itararé: Glaycon; Tenente, Silas, Vladmir e Wallace; Filipe, Damião e Julinho; Chayene, Willian Chrispin e Daniel.

Placar: Industrial 5x0 Itararé.

Gols: Cassiano (3x), Joel e Alexsandro.