UNIFAGOC promove evento de lançamento do novo curso de Nutrição

O Centro Universitário UNIFAGOC promove o evento PsicoNutri - A Relação da Psicologia na Nutrição, na próxima terça-feira (05). Na oportunidade será realizado o lançamento do novo curso de Nutrição. A solenidade irá acontecer no Auditório Ary Barroso, às 19h, campus da instituição.

Para a ocasião, foi convidado o psicólogo e psicopedagogo chileno, Alejandro Javier Rojas Jardel, que irá ministrar uma palestra com o tema “Psicologia e Alimentação: Uma Perspectiva Sistêmica”.

A cerimônia também contará com a participação da diretora do curso de Nutrição, Thalita Azevedo Cabral e do diretor do curso de Psicologia, Alexandre Augusto.

O evento é aberto à comunidade e possui vagas limitadas. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente clicando AQUI