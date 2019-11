Dicas para se dar bem no último dia do Enem

Especialista da Somos Educação traz dicas para os momentos pré Exame, além de orientações para o último dia de prova

O segundo e último dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2019 acontecerá neste domingo, dia 10 de novembro. Nesta data, a prova reunirá questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.



Para ajudar os estudantes nas provas objetivas, a professora Hydnea Ponciano, responsável pela área de Currículo e Avaliação da Somos Educação, selecionou as dicas que considera mais importantes:



Dicas gerais - antes da prova:



• Fazer pelo menos uma prova anterior do Enem (os cadernos estão disponíveis no link: http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos). Neste teste, é importante que o aluno tente identificar temas em que possua maior e menor facilidade.



• Ler a Cartilha do Participante, focando nas informações mais importantes sobre a prova (disponível no link: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2019/redacao_enem2019_cartilha_participante.pdf)



• Outros conteúdos do MEC, que também podem ajudar: assistir aos vídeos do programa "Hora do Enem" para relembrar e revisar conteúdos e utilizar os "Percursos Educativos" para conhecer os assuntos que mais caem na prova.



Dicas para o dia que antecede a prova:



• Alimente-se bem.



• Tire o dia para passear com os amigos ou seus familiares.



• Durma bem à noite e relaxe.



• Verifique o endereço da prova no cartão de participação. Caso não conheça o local, pesquise sobre as alternativas de trajeto e o tempo necessário para chegar com antecedência.



• Deixe pronto os itens que precisam ser levados de casa: caneta esferográfica preta transparente, snacks (lanchinho rápido) e documento de identidade.



Dicas para o dia do exame:



• Alimente e se hidrate bem. Escolha uma roupa leve e confortável.



• Saia mais cedo de sua casa, lembre-se que o trânsito fica complicado próximo às escolas na data de aplicação do Exame.



• Chegue cedo e confira o local e sala, onde fará o exame. Quando autorizado vá para a sala e faça um breve relaxamento.



Dicas para organizar o tempo:



• O aluno deve começar a prova objetiva passando por todas as questões, respondendo aquelas que julgar fáceis e sinalizando as que considerar médias ou difíceis.



• Depois das questões fáceis, é hora de tentar responder as questões médias, usando os conceitos que relembrou durante esta primeira leitura.



• Antes da rodada final, é indicado que o aluno relaxe, tome água e, então, comece a preencher o gabarito com as questões já respondidas (as consideradas fáceis e médias).



• Por fim, basta responder as questões que faltam (as mais difíceis) e finalizar o gabarito.

Sobre a SOMOS Educação



A SOMOS Educação é o principal grupo de educação básica do Brasil, com uma oferta completa de soluções educacionais. Nossas editoras, sistemas de ensino, escolas e soluções complementares impactam o dia a dia e transformam a vida de milhares de educadores e de milhões de alunos por todo o país. As marcas que compõem a SOMOS são referência em qualidade, formando cidadãos preparados para o futuro e reforçando a capacidade do grupo de transformar a sociedade. Desde 2018, a SOMOS é parte da Cogna, uma das principais organizações educacionais do mundo.



Para mais informações sobre a SOMOS Educação, acesse: http://www.somoseducacao.com.br.

(Créditos: Divulgação Anglo 21)