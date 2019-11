UNIFAGOC inaugura memorial Antonio Olinto em evento de comemoração ao centenário do escritor

As comemorações do centenário de nascimento do escritor Antonio Olinto continuam. Nesta sexta-feira, 8 de novembro, o Centro Universitário UNIFAGOC promove a inauguração do Memorial Antonio Olinto, na Biblioteca da instituição que leva o nome do escritor ubaense.

Na ocasião, será lançada a segunda edição do livro “São eu, estas coisas”, de autoria da professora Cláudia Condé, que traz histórias do escritor e membro imortal da Academia Brasileira de Letras. Os convidados receberão, além do livro, um kit especial com os materiais do concurso de Poesia, Redação e Fotografia – Prêmio Antonio Olinto.

Além das ações supracitadas, será apresentado um vídeo documentário com depoimentos e histórias sobre Antonio Olinto. A solenidade será realizada no auditório Ary Barroso, campus do UNIFAGOC, a partir das 19h.

Centenário Antonio Olinto

O UNIFAGOC, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Ubá e da Superintendência Regional de Ensino, está a frente de uma série de ações em comemoração ao centenário de nascimento do escritor Antonio Olinto, que é celebrado neste ano de 2019.

Além de homenagear Antonio Olinto, as iniciativas têm o objetivo de dar visibilidade à obra do autor tanto no ambiente acadêmico da faculdade quanto na comunidade, a fim de destacar sua importância para o engrandecimento da Língua Portuguesa e da cultura mineira.

A comemoração do centenário de nascimento de Antonio Olinto também faz parte das ações que celebram os 20 anos do Centro Universitário UNIFAGOC. O autor prestigiou várias atividades da instituição de ensino, cuja biblioteca tem o seu nome.

(FONTE: Assessoria de Comunicação da Unifagoc)