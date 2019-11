Nacional de Visconde do Rio Branco vence e é o segundo finalista do Regional

Duelo de alvirrubros agitou a última semi final do Campeonato Regional da Liga Atlética Ubaense. O Bonsucesso contou com a sua casa e apoio massante da torcida, mas o Nacional veio de Visconde do Rio Branco com uma camisa pesadíssima e soube lutar contra tudo e todos para vencer por 2 a 0, mesmo fora de casa, e se garantir na finalíssima contra o Industrial.

O Estádio Silvio Braga, no bairro Palmeiras em Ubá, novamente recebeu excelente público, com muitos fogos, charanga e a empolgação da Torcida Furiosa, organizada do time ubaense. Muitos torcedores vieram também de Rio Branco para apoiar o NAC, que esteve mais preparado psicologicamente para a partida.

Com um gol em cada tempo, o Nacional garantiu a vitória com a força dos atacantes, Claudecir e Daniel. Destaque mais uma vez para o ponta Alfinete, dono de uma assistência, e para os dois donos do meio de campo, Leomir na marcação e Iago na armação das jogadas.

As finais ainda não têm data definida, só é sabido que serão em dois jogos, com o Industrial decidindo em Ubá. Reunião na sede da Liga Atlética Ubaense definirá os últimos detalhes na noite desta segunda-feira, 11 de novembro.