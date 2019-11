Pif Paf Alimentos realiza primeiro embarque para a China

A Pif Paf Alimentos, uma das maiores companhias brasileiras do segmento de alimentos congelados, iniciou as vendas para a China. Nesta primeira semana de novembro, a empresa mineira embarcou os primeiros quatro contêineres, totalizando 100 toneladas de cortes de frangos, diretamente para o país asiático. “Comemoramos com entusiasmo esse tão esperado embarque. É uma importante conquista de toda a equipe e vai alavancar nossas exportações”, destaca o diretor comercial, Edvaldo Campos.

A China é, hoje, o principal importador de carnes de frangos do Brasil. De janeiro a julho deste ano, comprou 13% do volume e 17% da receita total. Além de abrir as portas e ampliar as possibilidades de atuação em outros países na Ásia, a conquista desse mercado é mais um reconhecimento da qualidade e da confiabilidade das unidades da Pif Paf.

Os produtos embarcados partiram da unidade de Visconde do Rio Branco (MG), que foi uma das 25 plantas frigoríficas brasileiras habilitadas, no início de setembro, a vender carnes para o mercado chinês. A Pif Paf é a única empresa mineira dessa nova lista. Em 2019, também obteve habilitações para o México e o Canadá. Atualmente exporta para mais de 20 países.



(FONTE: Portal Avicultura Industrial)