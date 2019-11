Trânsito na ponte Major Siqueira é liberado parcialmente na Cristiano Roças

A Divisão de Trânsito liberou o tráfego de veículos leves, em meia pista, no trecho da Avenida Cristiano Roças que estava interditado, sob a ponte Major Siqueira.

A medida foi possível porque a Secretaria de Obras concluiu parte do serviço de sustentação da ponte, que inclui, dentre outras ações, o reforço do subsolo com injeção de concreto.

Por enquanto, é permitido apenas o tráfego de veículos leves (de passeio), cujas dimensões máximas encontram-se sinalizadas no local.

A empresa contratada para realizar o reparo continua a execução dos serviços, que incluem a instalação de uma estrutura de concreto que permitirá o tráfego seguro de veículos pesados, reforçando o "tabuleiro" da ponte.

(FONTE: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ubá)