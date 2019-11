Com 42 casos entre Ubá, Tocantins e VRB, números de Dengue são atualizados na região

Nas primeiras semanas de novembro foram registrados 68 novos casos prováveis de dengue em 16 cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes. As informações atualizadas foram divulgadas nesta segunda-feira (18) no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Apesar dos novos casos prováveis, não há registros de novas mortes em decorrência da doença nas regiões. No mês passado, o G1 divulgou que a Zona da Mata havia chegado a 17 óbitos por conta da doença em 2019. No Campo das Vertentes ainda não há morte confirmada pela doença neste ano.

As cidade que registrou mais casos prováveis de dengue nas primeiras semanas de novembro foi Visconde do Rio Branco, com 22. Confira abaixo a lista completa:

Casos prováveis de dengue

Em Minas Gerais, a SES-MG registrou 153 óbitos em 47 municípios em decorrência da doença neste ano. O número referente ao Estado também permaneceu inalterado em relação ao balanço do mês de outubro, publicado pelo G1.

Incidência

Em relação à incidência, para o mês de novembro nenhuma das cidades da Zona da Mata e Vertentes figura com valores significativos. No acumulado do ano, no entanto, São João Nepomuceno segue no primeiro lugar, com índice de 7.129,26.

A estratificação dos valores utilizados pela SES-MG contribui para avaliação, planejamento e orientação das medidas de controle vetorial e ações de vigilância em saúde.

incidência baixa: menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes;

incidência média: 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes;

incidência alta: de 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes;

incidência muito alta: mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes.

Segundo o boletim do Estado, a taxa de incidência estima risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.

Chikungunya e zika

Em relação à chikungunya, foram registrados 2.831 casos prováveis casos prováveis da doença no Estado desde o início do ano.

Quanto à zika, o boletim constatou 756 casos prováveis da doença em 2019 em Minas Gerais.

No último mês, nenhum caso provável das duas doenças foi registrado na Zona da Mata e Vertentes.

