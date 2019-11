Jogo de ida termina empatado e finalíssima em Ubá definirá o campeão do Regional 2019

Mais uma partida movimentadíssima e de muitos gols aconteceu em Visconde do Rio Branco nesse Campeonato Regional da Liga Atlética Ubaense. Nacional e Industrial tentaram muito, mas nenhum time saiu vencedor. Placar final: 2 a 2, e a definição no próximo domingo no Estádio Francisco Parma.

Os artilheiros dos dois times mais uma vez chamaram a responsabilidade. O primeiro deles foi Douglas Tardim, o matador do Indú, que abriu o placar para os visitantes, mas Geovani empatou para o NAC ainda aos 10 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa o Industrial assumiu a ponta mais uma vez, desta vez com o meia Igor Soares. Mas logo em seguida um pênalti consagrou o artilheiro de Visconde do Rio Branco, Alfinete, grande ídolo e tido por muitos como o craque do time.

O empate não dá vantagem a nenhuma das duas equipes no jogo de volta, pois qualquer empate leva o jogo para os pênaltis e o time vitorioso será o campeão. O jogo será realizado no bairro Industrial, no Estádio Francisco Parma, às 15h30, com ingressos limitados e comercializados no próprio estádio com valor antecipado de R$20,00.