Novos semáforos da Av. Beira Rio entram em funcionamento

Os semáforos instalados no cruzamento das ruas Monsenhor Lincoln Ramos e Vitório Fineto com a Avenida Comendador Jacinto Soares Souza Lima - Beira Rio (próximo à Rodoviária), entraram em funcionamento na manhã desta terça-feira, 19 de novembro. Motoristas e pedestres que circulam pela área devem redobrar a atenção e respeitar a nova sinalização.

A sinalização horizontal (faixas de pedestres e de retenção) do local também passou por adequações para conferir mais segurança e atender à legislação de trânsito.

A intervenção é uma ação da Divisão de Trânsito da Secretaria Municipal de Ambiente e Mobilidade Urbana que visa disciplinar o trânsito, trazer mais organização para a região e garantir mais segurança para pedestres e motoristas.

“Nos próximos dias nossa equipe vai monitorar a região, principalmente nos horários de pico, e verificar se será necessário fazer algum ajuste, mas certamente essa medida trará muitos benefícios para o trânsito dessa região”, afirmou o Prefeito Edson Teixeira Filho.

De acordo com o Secretário Municipal de Ambiente e Mobilidade Urbana, Vicente de Paulo Pinto, a instalação de toda a infraestrutura, dos equipamentos e adequação das pinturas foi realizada por equipes próprias, gerando uma economia de mais de 50% no custo de implantação da sinalização. “Cem por cento da mão de obra, inclusive técnica, utilizada para implementação da sinalização é da Prefeitura de Ubá. Utilizamos, ainda, muito material próprio. Isso possibilitou uma considerável economia aos cofres municipais. Se fôssemos contratar todo o serviço, teríamos que investir cerca de R$ 120 mil, mas com a utilização de recursos, humanos e materiais, próprios, investimos, aproximadamente, R$ 52 mil”, destacou o secretário.

(FONTE: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ubá)