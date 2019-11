Câmara Municipal e Associação Solano Trindade realizam a Semana da Consciência Racial em Ubá

O presidente da Câmara Municipal de Ubá, Jorge Custódio Gervásio e a Associação Cultural de Combate à Discriminação Racial, Solano Trindade, realizam a Semana da Consciência Racial em comemoração ao Dia Municipal da Consciência Racial.

A programação tem início às 19 horas, no dia 20/11 (dia nacional da Consciência Negra) com as palestras: "Dados da saúde da População Negra de Ubá", de Sandra Regina da Silva Kilesse; "Política Nacional de Saúde da População Negra no Brasil", de Ivan Charles Fonseca Chedli e "A doença falciforme", de Maria da Penha Silva.

No dia 21/11, às 19 horas, Júnia Marise Matos Souza apresentará a palestra "Educação e práticas antirracistas na sociedade"

A comemoração é finalizada no dia 22/11, primeiramente com cerimônia de boas-vindas às 18h30 e às 19 horas, sessão solene e apresentação da palestra "O Poder do Pertencimento do Negro na Sociedade", ministrada pela Mestre em Educação pela UFF e graduada em Pedagogia pela UFJF, Giane Elisa Sales de Almeida.

A realização ainda contará com homenagens, entregas de certificados aos participantes do Parlamento Jovem de Ubá de 2019 e entrega das medalhas e certificados aos vencedores do 5º Concurso de Redação, promovido pela Superintendência Regional do Ensino de Ubá.

O evento é aberto ao público e será realizado na Câmara Municipal de Ubá (Rua Santa Cruz, 301 - Centro).