Anna Mel lança segundo single com música de compositor ubaense

A cantora ubaense de 13 anos, Anna Mel, lançou hoje, 22 de novembro, o single, Nada é Igual. A música é uma composição do também ubaense João Paulo Silva Almada, da banda Soute. Este é o segundo single da cantora pela gravadora Universal Music, o primeiro, a música Sonho de Menino, composição de Paulinho Pedra Azul, teve a participação do Pe. Fábio de Melo. Depois do carnaval, a cantora mandará para as redes a terceira faixa, dessa vez com a participação de Ivete Sangalo.

Confira abaixo o vídeo clipe da música Nada é Igual que tem edição e fotografia de Braz Junior e Ygor Marques.