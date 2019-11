Jovens ubaenses arrecadam fundos para disputa de copa de karatê em Belo Horizonte

A Academia Fera pretende levar 19 atletas ubaenses para participar da Copa Luiz Carlos Cardoso de Karatê, que acontece em Belo Horizonte e é a última competição do ano válida para pontuação no ranking regional.

Os jovens, que têm entre 8 e 18 anos, necessitam de R$1.700,00 para transporte e realizam arrecadação de diversas formas, como ações pontuais em sinais da cidade e também através do telefone (32)99939-8190.

Wanderley é o professor da academia e explica a importância da competição: "Esses meninos nos ajudaram a ser campeões da Zona da Mata e precisamos disputar esse campeonato por ser o último do ano, valendo pontos para a academia no ranking regional. Essa pontuação que fará com que nós possamos participar do Campeonato Mineiro e posteriormente Brasileiro".

O professor ainda informa que ligando ou mandando mensagem no número citado, eles vão até os doadores para adquirir a doação, da forma que for mais cômoda. A competição será no dia 08 de dezembro, às 09 horas no SESC Santa Luzia, na capital mineira. Segue o cartaz oficial da copa: