Porco André - o mascote suíno do Flamengo que já é sucesso na internet

Após um fim de semana de festa e dois títulos para o Flamengo, um torcedor improvável fez Ubá virar notícia em todo o Brasil. André, um porco adulto, que foi vestido com a camisa rubro-negra e posa tranquilamente para fotos atendendo com muita simpatia todos os seus fãs.

O animal já é conhecido na região e costuma ir com frequência aos arredores da praça Newton Carneiro, como contou em entrevista ao Globoesporte.com, Aciara Patrícia Santana, gerente do Sales, mercado que fica exatamente em frente à praça. "O Floriano (dono do porco) ganhou ele pequenininho, foi criado com os cachorros dele, e ele é vizinho aqui. Aí o porco cresceu, e o Floriano começou a trazê-lo todo dia de manhã e à tarde para passear, ele já é famoso aqui. Como eu gosto muito de bicho, todo dia de manhã eu levo pão de queijo para o porco. Quando foi domingo, eles pegaram uma camisa e vestiram o porco, está fazendo o maior sucesso".

A dentista Gianni Gori (foto) estava indo ao hospital para uma visita quando se deparou com o suíno vestido com a camisa do seu time de coração. Não pensou duas vezes e tirou uma fotografia, se impressionando com o comportamento de André. "Gostei muito dele, já tinha visto outras vezes, mas com a camisa do Flamengo é a primeira vez. Ele é muito simpático e parece que até posa para as fotos. Deve ser felicidade pelos dois títulos do Mengão (risos)".

O vídeo de André no domingo (24) já circula em diversos grupos de WhatsApp e é notícia em portais informativos de todo o país.