Minas Gerais está em estado de alerta para chuvas torrenciais

Minas Gerais está em alerta para chuvas torrenciais nas próximas 12 horas a partir das 18h desta quinta-feira (28). O anúncio foi feito pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os acumulados ficam em torno dos 30 a 40mm, com picos de 80 a 110mm na maior parte do estado. Serão afetadas a Região Metropolitana, Central, Oeste, Triângulo Mineiro, vale do Rio Doce, Noroeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes.

Entre as cidades mais populosas que serão afetadas estão Juiz de Fora, Barbacena, Ubá, Muriaé, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Sete Lagoas, Divinópolis, Curvelo, Cataguases, Carangola, Bambuí, Formiga, Bom Despacho, Ituiutaba, Uberaba, Uberlândia, João Monlevade, Manhuaçu, Ipatinga.

