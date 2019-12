Festival de cinema 'Intersessões' divulga programação oficial do evento

A organização do festival de cinema itinerante "Intersessões" divulgou de forma oficial a programação completa do evento, que contará com apresentações abertas de curtas e longas metragens de ficção, documentários e animações, válidas para competição ou não, como o conceituado "Bacurau", que será projetado no segundo dia de evento.

Antes do início de fato, a equipe do festival realiza sessões educativas com crianças de 07 à 11 anos, em escolas públicas municipais. Após as sessões serão feitos bate papos para intensificar a interação com os alunos.

Segue arte da programação detalhada:

Lembrando que o festival é aberto ao público e será realizado no Fórum Cultural de Ubá, na Praça São Januário. Como os lugares são limitados, os convites serão liberados por ordem de chegada, no próprio local, 30 minutos antes de cada apresentação.