Ingressos esgotados para a 21ª edição do Encontro de Pagodeiros

A 21ª edição do tradicional Encontro de Pagodeiros acontece neste sábado, das 15 às 21 horas, no galpão do Horto Florestal, com músicos renomados no cenário nacional e também artistas locais.

O evento já se notabilizou pelo alto astral e pela importância social, já que parte da renda é destinada ao Núcleo do Câncer de Ubá.

O pagode ficará por conta dos ubaenses Vitinho, Sambasô, Jeitinho Brasileiro, Voz do Morro e Unidos por Acaso, além dos consagrados Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, e Mumuzinho, show principal do evento.

Os abadás podem ser trocados do dia 03 ao 07 de dezembro na rua 15 de novembro nº 166 (ao lado do Armarinho Avenida) e também na entrada do evento, a partir das 13 horas no Horto Florestal.