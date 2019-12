Incêndio destrói fábrica de móveis em Diamante

Um incêndio destruiu uma fábrica de móveis no domingo (8), na zona rural de Ubá. Não houve registro de vítimas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início com uma fagulha de um serviço de solda que estava sendo realizado em um galpão, no distrito de Diamante.

As chamas se alastraram rapidamente pelo espaço de mil metros quadrados, foram para um escritório e acabaram atingindo também parte de uma casa.

Os militares tiveram trabalho além do esperado para debelar as labaredas.

Pela grande quantidade de madeira acondicionada no local, a equipe atuou por quase sete horas para conseguir apagar totalmente as chamas.

Até a última atualização da reportagem, os prejuízos ainda não haviam sido contabilizados.

(FONTE: G1 Zona da Mata)