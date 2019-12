Ubá vai ganhar Pronto Atendimento Municipal 24 horas

A Prefeitura de Ubá e o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) inauguram, no próximo dia 13, o Pronto Atendimento Municipal 24 horas. O projeto nasce a partir de um convênio, visando a melhoria dos serviços e atendimento a todos os ubaenses, 24 horas por dia, sete dias por semana, com recursos tecnológicos, materiais e humanos especializados.

A gestão do Pronto Atendimento será feita pelo hospital, e o custeio será feito com recursos próprios do Município. “Estamos muito felizes com essa conquista. As pessoas sempre pediam para a Prefeitura ajudar o hospital, e isso não é simples. Agora, depois de muitas reuniões, conseguimos elaborar um projeto comum, que chega na hora certa e trará excelentes resultados”, afirmou o prefeito Edson.

A inauguração acontece no dia 13/12, às 16 horas, no HSVP.

(FONTE: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ubá)