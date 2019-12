Academia ubaense conquista 15 medalhas em copa de karatê em Belo Horizonte

A Academia Fera, que fez campanha para arrecadar fundos e levar seus alunos para a competição, conquistou números impressionantes na Copa Luiz Carlos Cardoso de Karatê, em Belo Horizonte, ao conquistar 15 medalhas com os 20 atletas que levou ao último torneio do esporte no ano na região.

Os atletas, que têm entre 8 e 18 anos, tiveram as despesas custeadas através de muitas ações, aliadas à solidariedade do povo de Ubá, como conta o Sensei Wanderley. "Me faltam palavras para agradecer a todos que nos ajudaram a competir, como a Rádio Líder FM, que nos cedeu um Pedágio a fim de arrecadar fundos, o que nos ajudou bastante. Agradeço em nome de todos os alunos a todos que nos ajudaram em todas as nossas ações, isso só nos dá mais força para continuar batalhando".

Segue lista dos atletas que conquistaram medalhas na competição e também algumas fotos tiradas no dia do torneio:

Manuela Meichilb 2 de ouro

Raphael Medeiros 1 de ouro

Jhuan 1 de ouro

Alexandre rabino 1 de ouro

Leony Mariano 1 de prata

Pedro Henrique 1 de prata

Gutierrez Ramires 1 de prata

Natan Ferreira 1 de prata e uma de bronze

Jimy Cristian 2 de bronze

Kayco Gomes 1 de bronze

Kauany Kelly 1 de bronze

Rafael Das Graças 1 de bronze