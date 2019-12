FEMUR anuncia total comercialização dos estandes para 2020

Falta pouco mais de um mês para a 14ª edição da Feira de Móveis de Minas Gerais e todos os estandes do evento já foram vendidos. Serão mais de 70 expositores vindos de diversas partes do Brasil trazendo as principais tendências e novidades do mercado moveleiro.

O presidente do Intersind - Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá, Aureo Barbosa, destaca que os lojistas podem esperar uma feira totalmente reformulada, com ambiente climatizado e com as empresas do polo apresentando produtos novos para todos os ambientes da casa. “Estamos preparados para receber carinhosamente nossos visitantes, com apoio da prefeitura e da população, junto da rede hoteleira, meios de transportes e restaurantes”, pontua.

O diretor da Sier Móveis, Ismael Reis afirma estar muito otimista com a feira. “Estamos esperando bons resultados. Que a cidade esteja, como sempre, de braços abertos para receber nossos clientes”.

Credenciamento

A Feira de Móveis de Minas Gerais é exclusiva para lojistas, credenciados anteriormente ou na entrada do evento. Aqueles interessados em visitar a Feira devem fazer o cadastro no site https://www.femur.com.br/.

FEMUR 2020

A Feira de Móveis de Minas Gerais acontece entre os dias 20 e 23 de janeiro de 2020 no Pavilhão de Exposições do Horto Florestal, em Ubá (MG). O evento é realizado pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá – Intersind. Proibida a entrada de menores de 16 anos.