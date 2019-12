Praça Guido recebe 2ª edição do Festival Praça Livre

Neste sábado, 21 de dezembro, será realizado na Praça Guido Marliére 2ª edição do festival Praça Livre. O evento acontece de 8h as 21h e irá reunir artistas, artesãos, produtores de cerveja, gastronomia e muita música e arte.

O festival é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Programa Acessuas Trabalho com o apoio do Movimento Popular de Apoio a Cultura e dos coletivos West Side e Psicodeliarte.

O objetivo principal dos idealizadores é proporcionar um espaço de lazer, cultura e economia solidária na cidade de Ubá. Haverão oficinas, apresentações artísticas, feira de artesanato e shows durante todo o evento.

A entrada é gratuita e a programação segue a seguir:

✅ 8h - Abertura da Feira de Artesãos;

✅ 9h - Oficina de Macramê;

✅ 9h30 - Oficina de Patch Work - Artigos Natalinos;

✅ 10h - Apresentações de dança: - Cia Oeste VII - Grupo Conceito HIP HOP - Grupo Girls Boys;

✅ - Oficina de bastão de Maculelê com garrafa Pet;

✅ 11h - Duo Passinho /PK;

✅ - Oficina de Filtro dos Sonhos. 13h - Banda Uzitek;

✅ 14h - Workshop de Macramê;

✅ 15h - Gladiadores Líricos, Mister E.Z , Moeda de troca e DJ Shell;

✅ 16h - Gustavo Ucker e Hera Guetta;

✅ 17h - Show com Corrêa;

✅18h - Show com PsicodeliArte;

✅ 19h - DJ Dabs;

✅20h - Encerramento : Show com Matheus Brasileiro e Banda.