Ubá recebe recursos de leilões de petróleo

A Associação Mineira dos Municípios (AMM) divulgou a previsão dos repasses relativos à distribuição entre os estados e municípios de 15% da arrecadação com os leilões dos volumes excedentes de petróleo, a chamada "cessão onerosa". Na Zona da Mata e Campo das Vertentes, a previsão é que mais de 50 cidades recebam a verba.

De acordo com a assessora do departamento de Economia da AMM, Angélica Ferreti, o repasse para os municípios mineiros será no valor de R$ 697 milhões, resultado do leilão com dois dos quatro campos de petróleo.

Segundo a estimativa da AMM, para o município de Juiz de Fora ficou destinado R$ 4.251.320,09. Em seguida, aparece a cidade de Barbacena, com R$ 2.759.136,90. Muriaé e Ubá, R$ 2.452.566,14, cada uma. O valor estava previsto para cair nos cofres públicos na última segunda-feira (30).

Fonte: G1