Ubaense morre após ser diagnosticado com sintomas de doença misteriosa em Belo Horizonte

Na noite da última terça-feira (7), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que Paschoal Demartini Filho, de 55 anos, que foi diagnosticado com sintomas de uma doença misteriosa na capital mineira.

O Ministério da Saúde vai investigar os casos de insuficiência renal e alterações neurológicas no estado. Ao todo, são sete pessoas diagnosticadas com estes sintomas em Belo Horizonte, Nova Lima, na região metropolitana e em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Os sete pacientes são do sexo masculino e tem idade entre 23 e 76 anos. Paschoal, de 55 anos, era natural de Ubá, também na Zona da Mata.

Nas redes socais, circulam informações de que as vítimas foram diagnosticadas com os sintomas após tomar uma cerveja. Algumas delas são moradores do bairro Buritis, na capital.

Para auxiliar nas investigações, três técnicos do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) do Ministério da Saúde foram deslocados para BH. Além disso, a vigilância estadual e municipal de saúde também está investigando a doença.

Os casos foram registrados em dezembro e confirmados na última terça-feira. A doença não tem nome, mas está sendo chamada de doença nefro neural porque ataca os rins.



(FONTE: Portal Amirt)