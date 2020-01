Carnaval Ubá 2020: Prefeitura confirma que shows e desfiles serão ao lado da Polícia Rodoviária

A Prefeitura Municipal de Ubá, através de sua assessoria de comunicação, divulgou o planejamento para as festividades de Carnaval deste ano. A principal novidade ficou por conta da alteração do local onde acontecem os shows e desfiles das escolas de samba.

A Passarela do Samba, que é montada para o desfile das escolas de samba e também para os shows, foi transferida das proximidades da rodoviária (foi assim em 2019), para a nova margem da Avenida Beira Rio, ao lado da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a Prefeitura, o local será totalmente asfaltado e iluminado até o evento, com segurança reforçada e videomonitoramento.

Outra novidade é que o dia destinado ao desfile das escolas de samba agora serão dois. Exatamente uma semana antes das festividades, eles acontecerão nos dias 14 e 15 de fevereiro.

Os tradicionais blocos seguem do dia 21 a 25, com locais ainda a serem confirmados. Shows de bandas ocorrerão na Passarela do Samba, também nesses dias.



Detalhes e mais informações serão atualizados até a proximidade do evento.