Romeu Zema confirma presença na FEMUR 2020

Governador entregará a placa com o título de “Capital Estadual da Indústria Moveleira”, junto do deputado estadual Coronel Henrique, autor do PL que propôs a nomeação.

No dia 20 de janeiro, na cerimônia de abertura da Feira de Móveis de Minas Gerais – FEMUR 2020, Ubá receberá o governador estadual Romeu Zema e o deputado estadual Coronel Henrique. A solenidade acontecerá no auditório do Intersind – Sindicato da Indústria do Mobiliário de Ubá e região e é restrito para convidados e imprensa.



Na ocasião, Zema vai entregar a placa que confere à cidade o título de “Capital Estadual da Indústria Moveleira”. A nomeação foi proposta pelo Projeto de Lei 515 2019, de autoria do Deputado Coronel Henrique (PSL). “Este dia ficará marcado para sempre na história de nosso polo moveleiro como um verdadeiro marco divisor dos tempos”, declara Aureo Calçado Barbosa, presidente do Intersind.

É a primeira vez que um governador prestigia a feira moveleira do estado de Minas Gerais, uma das mais relevantes do Brasil. “Quero externar aqui mais uma vez, em nome dos empresários e colaboradores da indústria moveleira do polo de Ubá e região, bem como em nome do nosso povo de Ubá, nossos calorosos e carinhosos agradecimentos pela consideração do Deputado Coronel Henrique e de nosso Governador Romeu Zema, em visita à nossa FEMUR 2020”, conclui Aureo.

O evento será restrito para convidados e imprensa.

(FONTE: Assessoria de Imprensa Fusco Marketing).