E. E. Professor Francisco Arthidoro da Costa passa a ser administrada pelo município

O prefeito de Ubá, Edson Teixeira Filho, assinou, nesta quarta-feira (15/01/2020), o Termo de Colaboração entre o Estado de Minas Gerais e o Município de Ubá, tornando o município agora responsável pelos dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental da Escola Estadual Professor Francisco Arthidoro da Costa (Raulzinho).

O documento, assinado também pela Secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, prevê a transferência para o município da responsabilidade administrativa, financeira e operacional dos anos iniciais do ensino fundamental (1º a 5º Ano) da Escola Estadual Professor Francisco Arthidoro da Costa. A escola manterá a mesma denominação, passando apenas a pertencer à administração municipal. O imóvel em que funciona a escola foi cedido ao município por período indeterminado. Mobiliário e equipamentos foram doados ao patrimônio municipal. O recurso do FUNDEB proporcional ao número de alunos será repassado pelo Estado ao Município de Ubá.

“Nossa primeira preocupação sempre foi e sempre será com as crianças, com o atendimento a estes alunos. Tudo que podemos garantir a estas famílias é que o município vai cuidar dos seus filhos, e cuidar muito bem, como é característico da nossa rede municipal de ensino. Os alunos da Escola Professor Francisco Arthidoro da Costa agora serão nossos alunos, e terão tratamento totalmente igualitário aos demais alunos da rede”, enfatizou o prefeito Edson.

A Secretaria Municipal de Educação de Ubá já trabalha no planejamento das ações necessárias, e já estabeleceu as datas de matriculas e de início das aulas. Uma equipe de transição, formada por servidores do município e da Superintendência Regional de Ensino já foi composta. Todos os professores e demais profissionais que atuarão na escola serão integrantes do quadro do município. Uma capacitação para todos os profissionais da rede municipal acontecerá na próxima semana, e já abrangerá a nova equipe da escola em questão. “Lutamos para garantir uma educação de qualidade aos cidadãos da cidade de Ubá independentemente da esfera em que se encontram. Estamos honrados em poder contribuir administrativa e pedagogicamente àquela escola, somando esforços para que tenhamos garantido o direito à educação”, acrescentou Beth Barros.

Matrículas

As matrículas específicas para a Escola Professor Francisco Arthidoro da Costa estarão abertas de 21 a 30 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e de 13h às 17 horas. Os documentos necessários são: cópia da certidão de nascimento do aluno, comprovante de residência (conta de energia elétrica), declaração de transferência (apenas para os alunos que vierem de outras escolas), cópia do documento de identidade e CPF dos pais.

Início das Aulas

As aulas para os alunos da Escola Professor Francisco Arthidoro da Costa começarão no dia 05 de fevereiro.

Novas informações

Outras informações poderão ser obtidas na secretaria da Escola Professor Francisco Arthidoro da Costa ou na Secretaria Municipal de Educação.

(FONTE: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ubá)