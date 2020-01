Começa a segunda fase das obras em trecho da BR-356 entre Ervália e Coimbra

Pedestres e ciclistas já podem usar o desvio na BR-356, no trecho entre Ervália e Coimbra. A informação foi confirmada pela a assessoria de imprensa do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DEER/MG) nesta sexta-feira (17).

As obras realizadas por equipes estão em andamento, segundo informações do órgão e da Polícia Rodoviária Militar (PMR). A expectativa é que os trabalhos garantam a conclusão de uma das passagens laterais o mais breve possível.

A rodovia foi interditada em nos km 201,9 e 203,5 após a abertura de duas crateras no dia 1º de janeiro. Por enquanto, a orientação dos órgãos competentes é que carros e caminhões ainda sigam por rotas alternativas.

Rotas alternativas

A BR-356 liga Belo Horizonte até a cidade de São João da Barra, no norte fluminense. O trecho interditado liga as cidades de Viçosa e Muriaé, na Zona da Mata mineira.

Segundo o DEER/MG, a opção de rota com menor extensão para os motoristas que estão em Ervália é seguir pela BR-356, sentido Muriaé, acessar a rodovia não pavimentada para São Sebastião da Vargem Alegre (por aproximadamente 14 km), entrar na MG-447, sentido Guiricema, e acessar a MG-120 para Coimbra.

(FONTE: G1 Zona da Mata)