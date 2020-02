Aplicativo de celular facilita informações sobre chuvas na Zona da Mata e Campo das Vertentes

A tecnologia costuma facilitar a vida da população, e agora também é uma aliada para quem teme os estragos das chuvas neste período de intensas precipitações na região.

Nos municípios da Zona da Mata e do Campo das Vertentes, a ferramenta tem sido útil na temporada de fortes chuvas de verão.

A partir do aplicativo "Hidroweb Mobile" é possível ter acesso à dados sobre níveis de chuvas e rios pelo celular.

Com as informações acessíveis na palma da mão, fica mais fácil planejar as medidas e amenizar os impactos.

Desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA) em 2019, o aplicativo compartilha informações sobre a situação de chuvas e rios em todo o território nacional.

A partir dos dados obtidos, é possível acompanhar informações em tempo real, com base em informações coletadas nas mais de três mil estações hidrometeorológicas gerenciadas pela ANA espalhadas pelo país.

Os usuários conseguem acessar vídeos sobre o monitoramento hidrometeorológico e de eventos críticos realizados pela ANA, dentre outros temas sobre recursos hídricos.

O aplicativo está disponível para download em nas plataformas IOS para Iphone e Android.

(FONTE: G1 Zona da Mata)