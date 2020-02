Trio conhecido no meio policial por tráfico de drogas é detido em Ubá

Três jovens, sendo dois de 19 e um de 21 anos, foram detidos em Ubá com diversos materiais ilícitos e drogas por volta da 00h12 de domingo (9). Segundo a Polícia Militar (PM), os militares faziam uma operação no Bairro da Luz quando o trio foi abordado e os materiais encontrados.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), os policiais apreenderam um rádio HT, um revólver calibre 38, uma sacola com 216 pinos de cocaína, dinheiro, 11 munições intactas calibre 38, um cordão prateado com pingente, uma pulseira, um anel e três aparelhos celulares.

Após a abordagem, os três suspeitos foram levados para a delegacia, juntamente com os materiais apreendidos. Conforme a corporação, todos já eram conhecidos no meio policial pela prática de tráfico de drogas.

Fonte: G1