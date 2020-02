Fotógrafo ubaense conquista famosas com grandes produções e muito talento

"Gracyanne Barbosa estrelou um ensaio de Carnaval opulento que será difícil de ser superado neste ano. A musa fitness virou uma estátua de ouro com direito a uma coroa cheia de pedrarias no aquecimento para a folia". O texto, publicado pela conceituada revista Vogue retrata um recente ensaio de Gracyanne para a publicação e o responsável pelo visual é o fotógrafo ubaense Ygor Marques. "Ela entendeu desde o início o conceito deste ensaio e teve paciência com cada detalhe. Eu fico muito honrado por ela confiar no meu trabalho e espero que possamos repetir essa parceria novamente", contou pra Vogue

Em outra recente reportagem, publicada pelo jornal carioca 'O Dia', Ygor conta que começou a fotografar aos 15 anos de idade produzindo ensaios de amigas, o que lhe gerou visibilidade e oportunidades de realizar catálogos de moda. Em 2017, Ygor foi convidado por Guilherme Leicam para ir trabalhar em seu estúdio no Rio.“Eu entrava no Instagram de influenciadores mais famosos e mandava mensagem oferecendo ensaios e produções e acabei conquistando todo o meio em pouquíssimo tempo”, relembra Ygor.

Apesar de começar a carreira na fotografia, Ygor sempre se inspirou e teve referência nas maquiagens de Fernando Torquatto, de quem ao se mudar para o Rio se tornou amigo e o considera um padrinho na cidade maravilhosa. Viu ali a oportunidade de se tornar um profissional mais completo e aprendeu diversas técnicas de maquiagem. Ygor sempre opta por assinar a beleza dos ensaios fotográficos que faz. Ele já trabalhou com famosas como Aline Riscado, Bianca Andrade, Ludmilla, Romana Novaes, Pocah, entre outras.