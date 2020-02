Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros devem variar entre 20° e 34° graus essa semana em Ubá. A expectativa é que o aquecimento diurno provoque chuvas e trovoadas isoladas ao final dos dias em toda a região.

Somente na sexta-feira (21), véspera de carnaval, as chuvas ficarão mais significativas, com a chegada de uma frente fria vinda do litoral.