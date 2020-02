Confira a programação dos blocos de rua do Carnaval de Ubá

O carnaval 2020 de Ubá começou oficialmente no último sábado com o desfile das escolas de samba da cidade, e segue no próximo final de semana e feriado com 11 blocos de rua. Se seu destino nesta folia é ficar pela cidade carinho, chegou a hora de programar pra não perder os melhores blocos da cidade.

Sexta-feira, 21/02

Bloco do Ronaldão

Concentração: Garage Gastrobar

Horário da concentração: 17h30

Início do desfile: 22h

Término: 0h



Bloco do Lozão

Concentra mas não sai

Local: Av. Ary Barroso com José Campomizzi, Jardim Glória

Início: 20h

Término: 03h



Bloco Rei Momo Xingu

Concentração: Rua Colbert de Moura

Horário da Concentração: 19h

Início do desfile: 20h

Término: 23h





Sábado, 22/02

Alvorada

Concentração: Rua 22 de maio

Horário da Concentração: 2h

Início do desfile: 3h

Término: 7h



Piranhas

Concentração: Rua Coronel Otaviano da Rocha, São Domingos

Horário da Concentração: 16h

Início do desfile: 19h

Término: 22h



Beco do Padilha

Concentra mas não sai

Local: Rua Coronel Carlos Brandão

Início: 15h

Término: 22h



Domingo, 23/02

Matinê Infantil Catavento

Concentra mas não sai

Local: Praça São Januário

Início: 15h

Término: 17h



Treme Terra

Concentração: Ubanse Plaza Hotel

Horário da Concentração: 20h

Início do desfile: 21h

Término: 23h



Segunda-feira, 24/02

Phylarmonica Embocadura de Ubá

Concentração: Praça Guido Marlière

Horário da Concentração: 16h

Início do desfile: 18h

Término: 23h



Terça-feira, 25/02

Sanatório Geral

Concentração: Av. Cristiano Roças

Horário da Concentração: 16h

Início do desfile: 19h

Término: 22h

Todos os dias (22 a 25/02)

Rebanhão com Cristo

Concentra mas não sai

Local: Rua Milton Basílio, Bom Pastor

Início: 14h

Término: 22h