TJMG lança edital de Processo Seletivo para estagiários de direito em Ubá

Tribunal de Justiça de Minas Gerais divulgou nesta segunda, 17 de fevereiro, edital para processo seletivo destinado a estagiários do curso de direito, para atuação na comarca de Ubá, com prazo máximo de dois anos.

As inscrições são limitadas a alunos que estejam entre o quarto e o quinto períodos do curso.

As vagas são para os seguintes setores do Juízo: Varas/Secretarias do Fórum da Comarca; Juizado Especial; Turma Recursal; Gabinete dos Juízes; e Cejusc.



Com a admissão o estagiário terá que cumprir carga horária de 30 horas semanais, distribuídas por seis horas diárias e com remuneração mensal a título de bolsa de estágio no valor de R$ 1.047,00, além de auxílio-transporte.



Todos os detalhes estão no edital, que pode ser visto AQUI.