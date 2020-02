Prefeitura divulga Edital de Processo Seletivo de Estagiários

A Prefeitura de Ubá, através das secretarias de Administração e de Educação, divulga Edital 01/2020 para Processo Seletivo Simplificado – Concessão de Estágio. As vagas são para estudantes de curso superior, de educação profissional e de ensino médio profissionalizante.

As inscrições serão realizadas de 11 a 28 de fevereiro de 2020 na sede da Secretaria Municipal de Educação (Rua Cel. Carlos Brandão, 108, Centro, Ubá, MG). O candidato deverá preencher um formulário de inscrição, disponível no Edital e entregá-lo, na Secretaria de Educação, de 07h30 às 12h, além de um livro literário infantil novo, com apresentação de cupom fiscal ou nota fiscal com valor acima de R$15,00 reais e apresentação de documento pessoal com foto e CPF. Todo o material arrecadado será encaminhado às escolas da rede municipal de ensino.

A seleção será composta de duas etapas: prova escrita objetiva e avaliação socioeconômica. A prova escrita será realizada no dia 08 de março de 2020, domingo, de 8h às 12h, em local a ser divulgado no site da Prefeitura (www.uba.mg.gov.br). Já a avaliação socioeconômica, acontecerá no período de 09 a 20 de março de 2020.

O resultado final da seleção será divulgado, no dia 27 de março de 2020, no site Prefeitura de Ubá e no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Educação.

Edital disponível em aqui