Educação abre nova data para cadastro de alunos para Transporte Escolar 2020

A Secretaria Municipal de Educação realizará, em sua sede, de 02 a 06 de março, uma nova oportunidade para o cadastramento e recadastramento do transporte escolar 2020. Pais de alunos da rede pública (municipal e estadual) que necessitam do benefício devem ficar atentos.

Documentação exigida

Os documentos exigidos são: comprovante de residência (que obrigatoriamente deve estar no nome do responsável que possui a guarda legal da criança), certidão de nascimento ou Identidade do aluno, e declaração de matrícula expedida pela escola. Para os alunos que farão o recadastro, é necessário apresentar também a carteirinha do ano anterior.

Local

Todo o processo de cadastramento e recadastramento do transporte escolar será feito na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Coronel Carlos Brandão, 108, Centro, de 8 às 16 horas.

Quem tem direito?

Em Ubá, tem direito ao transporte escolar alunos da rede pública que residem em distância igual ou superior a 2 quilômetros da escola (dentro dos critérios do zoneamento). Ressalta-se que, para fins de comprovação, é FUNDAMENTAL que no momento do cadastramento/recadastramento seja apresentado o comprovante de residência em nome do guardião legal do aluno (pessoa com quem a criança reside). Comprovantes em nomes de terceiros, mesmo que familiares, não serão considerados. A medida visa garantir que apenas os alunos que tenham direito recebam o benefício, adequando o serviço às necessidades do município e zelando pelo uso adequado do dinheiro público.

Como funciona?

Ao apresentar os documentos exigidos na sede da Secretaria Municipal de Educação, para validar o cadastro, o aluno deverá estar presente para fazer um foto. Após receber um protocolo, será prevista uma data em que o responsável deverá comparecer à sede da Viação Ubá irá retirar a carteirinha. A empresa fica situada na Rua Frei Cornélio, 55, bairro Laurindo Castro (próximo ao Hospital Santa Isabel).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 3301-6210.

(FONTE: Assessoria de Comunicação da PMU)