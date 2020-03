Hospital Santa Isabel desmente caso de Coronavírus em Ubá

Na manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, a direção do Hospital Santa Isabel divulgou comunicado através de suas redes sociais onde desmente a informação que circula também em redes sociais, que um paciente estaria em isolamento em uma ala do hospital com a confirmação do diagnóstico do Coronavírus em Ubá. Segundo a publicação, não há sequer suspeita da infecção.

O áudio que circula em grupos de whatsapp, sem identificação, afirma que o suposto paciente teria chegado da Itália e apresentado os sintomas a seguir. Segundo a Agência Brasil, desde o fim de janeiro, o serviço do Ministério da Saúde que combate a disseminação de notícias falsas já refutou dezenas de mentiras que circulam na internet sobre o novo coronavírus. Entre textos, imagens e vídeos, chama a atenção a quantidade de recomendações erradas para prevenir a doença, de uísque a vitamina D. A velocidade da dispersão de informações equivocadas e sem comprovação científica sobre o vírus preocupa especialistas ouvidos pela Agência Brasil.

"Há uma quantidade enorme de fake news, de notícias falsas, e a maior parte delas relacionadas a formas de prevenção. Uso de vitamina para melhorar o sistema imunológico, fazer gargarejo com água quente, coisas que não têm nenhum tipo de evidência científica", diz o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Alberto Chebabbo, que avalia o fenômeno com preocupação.

No início de fevereiro, a SBI divulgou uma nota de repúdio a respeito de um vídeo distribuído via Whatsapp que citava a injeção de vitamina D em doses altas como estratégia preventiva ao novo coronavírus. Chebabbo alerta que altas dosagens dessa vitamina podem ser prejudiciais à saúde e que outros métodos falsos podem prejudicar a real prevenção da doença.