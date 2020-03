Prefeitura divulga Edital de Processo Seletivo de Médico de PSF

A Prefeitura de Ubá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulga EDITAL 01/2020 de Processo Seletivo Simplificado para designação temporária e Cadastro de Reserva (CR) para o exercício da função pública de Médico de PSF, para atuar nas Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF’s).

As inscrições serão realizadas de 03 a 08 de Março de 2020, apenas online, através do site da Prefeitura de Ubá. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$60,00, deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, através de depósito bancário identificado, até a data limite, na Conta Corrente 000389-6, Agência 0159, Operação 006, para Fundo Municipal de Saúde Próprio.

A validação das inscrições será feita entre os dias 09 e 10 de março, de 08h às 12h e de 13h às 15h, no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, situado na Rua Antenor Machado, nº 339, Centro, mediante a apresentação de um documento original de identificação com foto e entrega do comprovante original e cópia de recolhimento da Taxa de Inscrição.

A seleção dos candidatos ocorrerá através de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada no dia 15 de março de 2020, de 9h às 12h, na Escola Estadual Coronel Camilo Soares, Rua 13 de Maio, 61, Centro, Ubá/MG.

mais informações e o Edital completo no site da Prefeitura