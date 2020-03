Dellano Rock Bar reabre suas portas para o combo rock/cinema do RockTrackers

Depois de um breve período sabbathico, o clássico piso vermelho dos amantes do bom e velho rock n´ roll está de volta à ativa em Ubá. E em grande estilo.

Dr. Luiz Dellano, o homem a frente da mítica casa de shows, anuncia com pompa e circunstância, que as suas portas voltarão a abrir nesta sexta-feira, para mais uma apresentação dos juiz-foranos da banda RockTrackers, um projeto que alia duas paixões, a música e o cinema, correlacionados pelas apresentações de marcantes trilhas sonoras.

Editor e cronista do jornal Tribuna de Minas, além de vocalista da banda Martiataka, Wendell Guiducci (Del) é um dos idealizadores do projeto e explica um pouco como tudo começou. “O RockTrackers é um projeto antigo meu e do Douglas Gomez, que foi baterista do Martiataka e com quem tenho uma grande amizade. Nós dois somos muito fãs de cinema e conversávamos sobre as trilhas, então tivemos essa ideia, mas nossos compromissos impediam de botar pra andar. Até que em 2017 decidimos botar a mão na massa, convidamos o Ruy Alhadas, que toca teclado comigo no Martiataka, o Victor Polato (baixo) e o New Calegari (guitarra) e estreamos”.

E para quem tem curiosidades sobre o naipe do que será entoado no sagrado piso da rua da cadeia, Del também adianta, “[...] O repertório é cheio de rocks clássicos que embalaram filmes desde a década de 60 até coisas mais recentes, de 007 a Flashdance, de Matrix a Yellow Submarine. E enquanto a gente toca, vamos passando clipes dos filmes num telão. É bem divertido, uma experiência que é musical, visual e mexe muito com a memória também. Então podem esperar uma noite bem dançante, bem divertida e que vai entregar a idade de muita gente”.

O show começa mais ou menos como todo show no Dellano Rock Bar, entre 23h e 00h30, mas para este vale chegar cedo, pois a interação em redes sociais e o saudosismo dos fãs é latente. A entrada é R$15,00 e a entrada pode ser adquirida na portaria do bar (Rua Antenor Machado, Número 206) na própria sexta-feira, 06/03.