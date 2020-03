Prefeitura de Rio Branco realiza ações emergenciais para minimizar impacto das chuvas na cidade

Com a estrutura danificada, ponte da Rua Oscar Salermo, foi um dos locais a receber intervenções.

As chuvas que caem de forma constante sobre Visconde do Rio Branco desde o último sábado (29) danificaram a estrutura da ponte da rua Oscar Salermo, no bairro Ducília Carone, conhecido popularmente como Barreiro. Diante do iminente risco de acidente e prezando pela segurança da população, a Prefeitura interditou parcialmente o tráfego pelo local, que está liberado para pedestres, veículos de passeio, motos e bicicletas. Caminhões, carretas e ônibus terão de seguir rotas alternativas até que sejam executadas as devidas obras para reparar o assoreamento acarretado na cabeceira da travessia.

No bairro Planalto, foi registrada a queda de parte da rua Firmino Caetano de Faria. Apesar do transtorno causado pela lama que invadiu um imóvel próximo, não houve vítimas. Uma equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana esteve na área afetada para avaliar a situação e efetuar uma ação emergencial a fim de evitar maiores consequências negativas. “Por determinação do Prefeito Iran, estamos realizando o monitoramento de todas as pontes e áreas atingidas pelas águas. Neste caso do Planalto, se não intervíssemos, as chances de acontecer algo mais grave eram grandes. É um problema complexo, que conseguimos resolver parcialmente, porém agora teremos que esperar as chuvas darem uma trégua para fazer o serviço necessário”, explicou o Secretário da pasta, Oswaldo Cardoso.

Outro fato decorrente do alto volume pluviométrico que atingiu a cidade nas últimas 72 horas foi a abertura de um buraco no início da ponte da rua Dr. Diogo Braga, próximo à antiga fábrica de ração. O trânsito pela via ficou impedido por cerca de 30 minutos para que a Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana realizasse uma intervenção em caráter paliativo visando minimizar os impactos do contratempo. O tráfego na localidade já está normalizado e assim que as chuvas cessarem uma obra definitiva será empreendida para solucionar o dano ocasionado neste trecho.

(FONTE: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco)