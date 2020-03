Cuidadora de idosos é presa por latrocínio em Visconde do Rio Branco

A Polícia Militar foi acionada na Avenida Guiricema, bairro São Jorge em Visconde do Rio Branco às 12h desta quarta, 4 de março, com informações de um latrocínio contra uma idosa e o espancamento de um idoso, pela cuidadora do casal.

De imediato uma Guarnição Policial Militar deslocou para o local, e após levantamentos de testemunhas e imagens de circuito de gravação, foi verificado que a autora adentrou na residência, pois possuía as chaves da casa. Já no interior, espancou os idosos e logo em seguida saiu com os materiais roubados, evadindo em um veículo.

De posse das informações, foi realizado o rastreamento, onde durante buscas os policiais avistaram um veículo com as mesmas características, onde o condutor, ao avistar a viatura, tentou fazer uma manobra evasiva, sendo interceptado e abordado.

No veículo estavam a autora e o seu marido, também autor, com parte dos materiais subtraídos. Em ato contínuo, uma equipe da Polícia Civil localizou uma casa, que os autores teriam alugado, onde após buscas foram encontrados o restante do material roubado.

Aos autores, um homem de 59 anos e uma mulher de 45 anos, foi dada voz de prisão em flagrante, apreendido o veículo e recuperado os materiais, sendo todos conduzidos para a Delegacia de Polícia.

Com informações da Assessoria de Comunicação Organizacional do 21º BPM