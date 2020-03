'Maior enchente da história de Ubá' devasta cidade e população calcula prejuízos

A noite de quarta, feira, 04 de março, foi uma das mais tristes da história da Cidade Carinho, uma forte chuva, aliada a um período chuvoso intermitente causou um forte alagamento em diversos pontos da cidade devastando ruas, comércios, casas e arrastando carros. Segundo a Prefeitura de Ubá, trata-se da maior enchente registrada na história da cidade. A constatação é possível a partir da observação da altura alcançada pela água, e sua passagem sobre algumas pontes, como a da Bandeira.

Inúmeros relatos de estragos são registrados através de redes sociais e ainda não é possível calcular o tamanho do prejuízo. A cidade - e a região, pela segunda vez no ano, agoniza diante da força das águas e do descaso histórico das autoridades.

Em razão das inundações e diversos danos, a Prefeitura informou nesta quinta-feira, 05, que:

- As aulas nas escolas municipais situadas na Zona Rural estão suspensas para avaliação.

- Foi feita a interdição preventiva da Ponte Nossa Senhora Aparecida para avaliação nesta quinta.

- Acesso a distrito de Miragaia está sendo recuperado desde as primeiras horas do dia.

- Equipes do Desenvolvimento Social estão percorrendo os locais afetados em atendimento às famílias.

- Limpeza para restabelecimento da normalidade foi iniciada.

- A Copasa informou que a Estação de Tratamento de Água de Miragaia, responsável pelo abastecimento de cerca de 40% de água da cidade, está fora de operação em razão de estragos causados pelas chuvas. As equipes já monitoram o nível da água para iniciar o serviço de manutenção e restabelecimento do tratamento e distribuição.

- Atendimento na Policlínica Regional suspenso nesta quinta.

- Bairro Fazendinha está sem acesso devido a queda da ponte.

- Trecho da Beira-Rio cedeu, próximo ao Crea.

- O imóvel interditado no bairro Inês Groppo desabou na manhã desta quinta.

- Não haverá funcionamento da Feira livre neste domingo (08).

É de suma importância que, neste momento, a população siga algumas orientações:

- Em caso de solicitações e emergências, as autoridades devem ser acionadas pelo telefone: 1-9-3 (Corpo de Bombeiros);

- Evitem o tráfego sobre as pontes e locais alagados.

Prédio desaba

Edifício que estava interditado em situação de risco na Rua Nossa Senhora, no Bairro Inês Groppo após a enchente de janeiro não suportou à enchente e desabou por completo na noite de ontem. Fotos foram enviadas e compartilhadas em redes sociais.

Comando de Operações

Uma nova reunião envolvendo os integrantes do Sistema de Comando de Operações foi convocada pelo Prefeito Edson Teixeira Filho e ocorrerá na tarde desta quinta-feira(05). Novas informações a qualquer momento.