Fim de semana terá chuva, céu nublado e temperaturas amenas em Ubá

Pra fechar a semana que culminou com a maior enchente da história da cidade, o ubaense pode esperar mais chuvas e temperaturas amenas no primeiro final de semana de março.

Pelo menos é essa a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o Inmet a temperatura no sábado deve variar entre 21 e 27 graus com pancadas de chuvas esparsas. Já no domingo a previsão é de temperaturas entre 20 e 29 graus, com céu parcialmente nublado ainda com possibilidade de chuvas isoladas.