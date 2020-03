Em nota Prefeitura divulga ações de resposta à enchente de 04/03

A Prefeitura Municipal de Ubá, através de sua assessoria de comunicação, divulgou mais uma nota referente a ações de resposta à enchente que devastou a cidade no último dia 04 de março.

Segue na íntegra o novo comunicado:

"Ubá registrou, nesta quarta-feira (05), a maior cheia do Ribeirão Ubá já registrada. A constatação é possível a partir da observação da altura alcançada pela água, e sua passagem sobre algumas pontes, como a da Bandeira. Isso acontece cerca de 40 dias após uma grande enchente, registrada em 24 de janeiro.

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, equipes da Prefeitura atuam fazendo levantamento dos locais afetados, trabalhando em soluções emergenciais, e monitorando as áreas que já estavam afetadas pelas cheias anteriores.

Ao final da tarde, uma reunião de avaliação foi realizada com integrantes do Sistema de Comando de Operações e representantes de entidades empresariais. Seguem as principais atualizações:



- A Prefeitura publicou novo Decreto de Situação de Emergência (Decreto 6351/2020), considerando as fortes chuvas, que fizeram com que a situação que já era emergencial se tornasse ainda mais grave.



- Copasa informou que a captação de água já foi restabelecida, e previsão é que abastecimento seja normalizado até o início da tarde desta sexta (06).



- Não há desalojados ou desabrigados.



- Doações de material de limpeza, de higiene pessoal e água potável para as famílias afetadas pelas chuvas podem ser entregues no Fórum Cultural, de 7h às 20h.



- Um acesso alternativo ao bairro Fazendinha foi viabilizado, via estrada de terra ligando ao bairro Rosa de Toledo. Ao fim da tarde de hoje (05) já era possível a travessia a pé e em veículos leves. Nesta sexta-feira (06), a Secretaria de Obras irá realizar o cascalhamento da estrada, tornando-a ainda mais segura para a passagem. A energia elétrica do bairro foi restabelecida pela Energisa durante a tarde. A previsão da Copasa é que o fornecimento de água ao bairro seja restabelecido até o início da tarde desta sexta (06).



- O distrito de Miragaia continua sem acesso, mas as ações já foram iniciadas. Expectativa é que a passagem seja possível ainda nesta sexta-feira. Em Ubari, o acesso é feito pela Estrada das Sete Voltas, recuperada na tarde de ontem pela Prefeitura, em direção a Divinésia.



- Um reparo emergencial será feito na Ponte do Rosa de Toledo, nesta sexta-feira, devido a danos causados pelas chuvas.



- Na rua dos Viajantes, a ponte foi liberada para a passagem de pedestres e veículos leves.



- Diversas estradas rurais estão com dificuldade de passagem em razão dos efeitos das chuvas e serão atendidas no decorrer dos próximos dias.



- Na Avenida Paulino Fernandes, o trânsito está em meia pista devido a deslizamento de barranco.

- As escolas Municipais Dona Rosinha (Barrinha) e Pedro Perón (Ubá Pequeno) não terão aula nesta sexta-feira devido a dificuldade de acesso.



- A Policlínica Regional funcionará de forma parcial nesta sexta-feira, devido a lama ainda acumulada no local.



- No sábado, dia 07, haverá plantão de vacinação na Policlínica, de 8h às 17h, para pessoas que tiveram contato com as águas da chuva. Importante levar cartão de vacina e documento de identificação.



- Equipes da Saúde percorreram áreas comerciais afetadas pela enchente para orientar sobre cuidados no contato com a água.



- Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social percorreram os locais afetados em atendimento às famílias. Kits com materiais de limpeza e cestas básicas foram distribuídos conforme constatação de necessidade. Equipamentos de proteção como botas e luvas foram distribuídos a comerciantes da região do Calçadão para uso durante a limpeza de seus estabelecimentos.



- Em razão das consequências da chuva, não haverá funcionamento da Feira livre neste domingo (08).



- Ações de limpeza foram realizadas nos seguintes locais: Av. Cristiano Roças, Gerônimo Salgado, Rua São José, Beira-Rio e Rodoviária. Todas as áreas afetadas receberão o serviço, por ordem de prioridade.



- A Secretaria de Cultura adiou a realização dos Jogos Escolares Ubaenses 2020. Nova data será informada em breve.



- A Aciubá realiza o levantamento dos prejuízos sofridos pelo comércio de Ubá. Um formulário online foi disponibilizado pela instituição para que os lojistas informem os danos sofridos.



- O Intersind realiza o levantamento dos danos causados pela enchente nas indústrias do município. Alguns dos prejuízos informados até o momento estão ligados a deslizamentos de terra e dificuldade logísticas de tráfego de pessoas e escoamento de produção, devido aos problemas em estradas e acessos. As empresas Itatiaia, IMOP, Salleto, Corbelli e Silvoc reportaram diversos danos, com situações mais graves.



- Equipe da Defesa Civil Estadual esteve no município, levantando os dados dos estragos e verificando necessidade de apoio.



A Prefeitura de Ubá agradece a todos os seus servidores pelo empenho e esforço empregados para que possamos, mais uma vez, superar este momento de dificuldade. Agradecimentos também às instituições parceiras, aos voluntários, e Prefeituras vizinhas que se solidarizam com o episódio. 'Somos resiliência, e vamos reconstruir Ubá', afirmou o prefeito Edson".